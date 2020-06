Inter-Sassuolo: Bastoni dietro la lavagna, Borja Valero il migliore – CdS

Le pagelle di Inter-Sassuolo targate “Corriere dello Sport”. Borja Valero e Biraghi i migliori, Bastoni e Young pessimi, Gagliardini da mani nei capelli

HORROR – Inter-Sassuolo potrebbe aver messo una grossa pietra tombale sulle ambizioni di rincorsa dei nerazzurri di Antonio Conte. Troppi errori, conditi da una gestione discutibile delle rotazioni d’organico. Il tecnico dovrà fare mea culpa, ma risulta difficile anche per lui intervenire su episodi come l’errore di Roberto Gagliardini, da pochi passi, e quello di Antonio Candreva. L’ex Atalanta mette d’accordo tutti i pagellisti dei maggiori quotidiani nazionali: una bocciatura senza appelli (4), poiché al di là del gol “quando si alza il livello mostra tutti i suoi limiti“. Dietro la lavagna gli fanno compagnia Ashley Young (5), che entra malissimo causando un rigore, e Alessandro Bastoni (5), da incubo nel primo tempo. Insufficiente anche Conte (5), che fa troppi cambi rispetto a domenica e la sua squadra rischia di trovarsi già fuori da qualunque discorso scudetto.

INSUFFICIENTI – Sotto la sufficienza Andrea Ranocchia (5,5), che sbaglia sullo 0-1 per coprire un’incertezza di Milan Skriniar. Gli fa compagnia lo stesso slovacco, che soffre all’inizio e prende un rosso evitabile sul finale (il “Corriere” comunque lo grazia, “Tuttosport” no). Victor Moses è “più fumo che arrosto” e si becca un 5,5 così come Antonio Candreva: un gioiello l’assist per il 3-2 di Borja Valero, ma che errore a tu per tu con Andrea Consigli. Netto passo indietro anche per Christian Eriksen e Lautaro Martinez: entrambi 5,5 ma il ‘Toro’ ha una cospicua quota di colpe nell’azione del 3-3.

TOP – Si salvano Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Alexis Sanchez e Lucien Agoumé: tutti sufficienti. Romelu Lukaku mette a segno il gol numero 19 in Serie A e diventa difficile rimproverargli qualcosa (6,5). Borja Valero “fa il suo mestiere siglando anche il primo gol al Meazza in maglia Inter”. È anche in scadenza di contratto e, secondo il “Corriere dello Sport”, merita un applauso oltre al 7 in pagella. Benissimo anche Cristiano Biraghi (7), coinvolto nelle rotazioni e capace di sfruttare alla grande l’occasione concessa mettendo a segno anche il gol del 2-1.

