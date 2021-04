Antonio Conte sta già pensando all’undici da mandare in campo in Inter-Sassuolo, match valido per la ventisettesima giornata di serie A, in programma mercoledì sera, a San Siro. L’assenza di Perisic, per infortunio, apre il ballottaggio a sinistra

BALLOTTAGGIO – I tre punti col Bologna hanno regalato una Pasqua dolcissima ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, però, vuole i suoi già mentalizzati su Inter-Sassuolo, match di recupero in programma mercoledì sera, a San Siro. I nerazzurri dovranno far fronte (di nuovo) ad alcune assenze pesanti (vedi articolo). Tra queste, dovrebbe persistere il forfait di Ivan Perisic. Questo riapre il ballottagio tra Ashley Young e Matteo Darmian. Ma le scelte di Conte per Bologna-Inter suggeriscono la risposta al quesito.

SUFFICIENTE – Conte ha deciso di affidarsi all’inglese ieri sera, ottenendo una prestazione dignitosa (con tanto di partecipazione di Young all’azione del gol di Romelu Lukaku). L’ex capitano del Manchester United non giocava titolare da febbraio scorso, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Una lunga astinenza che ha generato timidezza e ruggine, ma che Young ha cercato di scrollarsi di dosso offrendo una prestazione da non buttare.

CARTE SCOPERTE – La scelta del tecnico nerazzurro, per Bologna-Inter, lascia trasparire gerarchie definite per le due fasce. Matteo Darmian, che a sinistra è stato provato ma non impiegato con continuità, resta il sostituto naturale di Achraf Hakimi, sulla destra; ancor prima che il concorrente di Young e Perisic. Ecco perché, in Inter-Sassuolo, è opportuno, aspettarsi una conferma dell’inglese, che non gioca due gare dal primo minuto da metà gennario (Inter-Juventus, 17 gennaio, e Udinese-Inter del 23 gennaio).