Inter-Sassuolo, i 23 convocati di Dionisi: oltre a Ferrari altri 4 assenti

Poco meno di ventiquattro ore a Inter-Sassuolo e sono appena usciti i convocati di Dionisi. Oltre al difensore Ferrari, come noto squalificato per l’espulsione contro la Roma, sono fuori da tempo Obiang e Romagna. Inoltre non hanno recuperato nemmeno Djuricic e Toljan.



INTER-SASSUOLO – I CONVOCATI DI DIONISI

Portieri: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Giacomo Satalino;

Difensori: Kaan Ayhan, Vlad Chiriches, Giorgos Kyriakopoulos, Mert Muldur, Federico Peluso, Rogério, Ruan Tressoldi;

Centrocampisti: Davide Frattesi, Abdou Harroui, Matheus Henrique, Maxime Lopez, Francesco Magnanelli, Hamed Junior Traoré;

Attaccanti: Domenico Berardi, Emil Ceide, Riccardo Ciervo, Grégoire Defrel, Brian Oddei, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca.

Indisponibili: Filip Djuricic (centrocampista, infortunato), Gian Marco Ferrari (difensore, squalificato), Pedro Obiang (centrocampista, infortunato), Filippo Romagna (difensore, infortunato), Jeremy Toljan (difensore, infortunato).