Inter, San Siro già sold-out per la finale. 43.000 tagliandi venduti

L’Inter ha ringraziato tramite un comunicato ufficiale tutti i tifosi che saranno presenti questo sabato a San Siro per la finale di Champions League.

COMUNICATO – San Siro sarà ancora una volta nerazzurro per la finale di UEFA Champions League. Venduti oltre 43.000 tagliandi in un solo giorno per vivere tutti insieme le emozioni di Manchester City-Inter.

È una passione senza limiti quella per i colori nerazzurri che unisce i tifosi di tutto il mondo, un amore capace di creare un filo diretto da Milano a Istanbul. In occasione della finale di UEFA Champions League, San Siro aprirà le porte e sarà ancora una volta sold-out. In poche ore sono stati venduti oltre 43.000 tagliandi per una serata evento che permetterà a tutti i tifosi presenti di assistere alla finale da una prospettiva unica con un maxischermo di più di 400 metri quadrati per non perdere neanche un attimo o un’emozione della sfida. Le infinite voci di San Siro si uniranno a quelle dell’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dove scenderanno in campo i nerazzurri, per spingere la squadra verso l’obiettivo finale. Ancora una volta INSIEME, ancora una volta GRAZIE.