Inter-Sampdoria, vincere e sperare. Stavolta si gioca su due fronti

Inter-Sampdoria conclude la stagione alle ore 18, ma non è l’unica partita che conta oggi. Anzi, non è nemmeno la principale: per mantenere il tricolore sulle maglie serve battere i blucerchiati e sperare che il Sassuolo faccia altrettanto col Milan.

FESTA O RIMPIANTI – Inter-Sampdoria viaggia in parallelo con Sassuolo-Milan. I destini della Serie A passano tra Meazza e Mapei Stadium, ben consapevoli purtroppo che sarà Reggio Emilia il campo principale. I tanti sprechi tra febbraio, marzo e la maledetta trasferta di Bologna costano il -2 in classifica, c’è solo una combinazione su nove per riconfermarsi campioni: la doppia vittoria in casa, nel dodicesimo anniversario del Triplete. L’Inter intanto deve fare il suo, possibilmente chiudendo la pratica in fretta per poi attendere buone notizie dall’altra parte. Altrimenti sarà costretta ad abdicare in maniera molto amara. La Sampdoria è già salva, ma di certo non si presenta in vacanza: la permanenza in Serie A l’ha avuta domenica eppure lunedì ha battuto 4-1 la Fiorentina, che cercava punti Europa.

L'ULTIMA DELL'ANNO – Simone Inzaghi, da sfavorito sotto di due punti all'ultima giornata, ha già vinto un campionato nel 2000 con la Lazio (ricordate? Perugia-Juventus e il gol di Alessandro Calori sotto il diluvio). Sa come si fa, ma in Inter-Sampdoria può incidere solo sul lato proprio. Per questo schiera i migliori, col rientro di Denzel Dumfries per Matteo Darmian e la conferma del blocco classico della stagione. L'unico vero ballottaggio è in attacco, con l'ex Joaquin Correa che spera all'ultima di interrompere un digiuno che dura dal 31 ottobre. Ma anche Edin Dzeko scalpita. Nella Sampdoria Marco Giampaolo ritrova l'ex Stefano Sensi (vedi articolo).