Inter-Sampdoria, Vecino ancora infortunato: de Vrij andrà valutato – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 21.45 a San Siro, valida per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Conte deve fare i conti con infortunati e acciaccati: tra questi anche Vecino e de Vrij (QUI la sua intervista), uscito malconcio dal match del San Paolo. Di seguito il punto di Matteo Barzaghi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

ACCIACCATI – Inter-Sampdoria è la prossima sfida che attende gli uomini di Antonio Conte. Per puntare alla vittoria il tecnico nerazzurro avrà bisogno della miglior formazione, acciaccati permettendo. Tra questi ultimi c’è anche Stefan de Vrij, come sottolineato da Matteo Barzaghi: «In mezzo al campo funziona tutto, si corre tanto, corrono tutti ma le forze andranno dosate giocando ogni tre giorni. In questo torneranno utili Stefano Sensi, già visto contro il Napoli, Roberto Gagliardini e Matias Vecino, che è ancora infortunato. L’Inter, in vista della Sampdoria, dovrà capire come stanno Diego Godin, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij, uscito acciaccato contro il Napoli».