Inter-Sampdoria, valutazioni su Handanovic e Sensi. Eriksen al 50% dal 1′

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria vedrà tanti volti diversi in campo rispetto alla sfida di Europa League contro il Ludogorets. Paventi, in diretta su “Sky Sport 24”, fa il punto sul percorso di recupero di Handanovic e Sensi e sulla possibilità di rivedere Eriksen dal 1′ contro i blucerchiati di Ranieri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

RIENTRI E NON – Inter-Sampdoria potrebbe non vedere ancora il ritorno in campo di Samir Handanovic e Stefano Sensi: «Io penso che Handanovic verrà valutato domani. Magari ha qualche chance in più per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, per fare una sorta di prova in vista della Juventus ma non è detto nemmeno questo, quindi verrà valutato di giorno in giorno. Sensi non ci sarà con la Sampdoria, ma anche qui c’è un allenamento e una valutazione che verrà fatta domani. Io penso che decideranno di non rischiarlo domenica e lavorerà in vista dell’Europa League. Ci saranno altri rientri perché l’Inter sarà molto diversa rispetto al match con il Ludogorets. Christian Eriksen titolare con la Sampdoria? Ti do un buon 50% perché ha fatto un buon percorso di crescita e ha messo minutaggio nelle gambe».