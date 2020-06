Inter-Sampdoria, trasferta complicata per Ranieri (con un dubbio) – CdS

Inter-Sampdoria non è mai una partita semplice per i blucerchiati. Claudio Ranieri, secondo il “Corriere dello Sport”, dovrà fare a meno di alcuni elementi e un dubbio di formazione.

UN DUBBIO – Inter-Sampdoria a San Siro non è una partita storicamente a favore dei blucerchiati, anzi: appena una vittoria negli ultimi diciassette incontri. Un test difficile per gli uomini di Claudio Ranieri che proprio come i padroni di casa, punteranno a fare bene alla ripresa del campionato. Il tecnico romano dovrà fare a meno di Fabio Quagliarella per infortunio, ma ha anche altri dubbi legati alla formazione che scenderà in campo, nonostante non ci siano problemi rilevanti in infermeria. Le ultime ore saranno decisive per scegliere la formazione.

Di seguito la probabile della Sampdoria secondo il “Corriere dello Sport”, (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini.

