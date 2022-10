Inter-Sampdoria, torna de Vrij dal 1′! Ballottaggio sulla fascia sinistra – SM

SCELTE – Inter-Sampdoria andrà in scena questa sera. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi dovrebbe confermare molti degli uomini scesi in campo mercoledì contro il Viktoria Plzen. Secondo SportMediaset un cambio avverrà in difesa dove de Vrij dovrebbe tornare in campo dal 1′ a discapito di Acerbi. Ai suoi fianchi Skriniar e Bastoni. Confermato Calhanoglu in mezzo, con Barella mezzala destra e Mkhitaryan mezzala sinistra. A destra ci sarà Dumfries, a sinistra possibile chance per Gosens, con Dimarco che però è favorito. In attacco confermata la coppia Dzeko-Lautaro Martinez con Lukaku, al rientro in Serie A, pronto a subentrare dalla panchina.