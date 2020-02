Inter-Sampdoria, tifosi nerazzurri sempre presenti! Verso i 60mila spettatori

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria è la sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A che si giocherà a San Siro domenica 23 febbraio alle ore 20.45. Il club nerazzurro annuncia sul proprio sito che si viaggia anche stavolta verso i 60mila spettatori (QUI tutte le informazioni sui biglietti)

SUPER TIFO – Inter-Sampdoria promette bene in termini di presenze a San Siro, come annuncia lo stesso club nerazzurro: “Domenica alle 20.45 l’Inter sarà impegnata nel posticipo della 25^ giornata di Serie A contro la Sampdoria. Per la gara contro la formazione di Ranieri sono attesi 60mila spettatori che riempiranno ancora una volta il Meazza per sostenere i nerazzurri”.

Fonte: Inter.it