Inter-Sampdoria 3-0, il tabellino della partita della 38ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per la trentottesima giornata di Serie A 2021-2022.

NIENTE DA FARE – L’Inter il suo lo fa, il vergognoso Sassuolo no. Non basta il tris alla Sampdoria, tutto nella ripresa con la doppietta di Joaquin Correa (non segnava dal 31 ottobre) dopo il vantaggio di Ivan Perisic (poi fuori per infortunio). Il Milan chiude a +2 e pesa la sconfitta di Bologna. Appuntamento il 12 agosto per il derby in Supercoppa Italiana che aprirà la prossima stagione, questa si chiude con due trofei ma purtroppo con tanta amarezza. Questo il tabellino di Inter-Sampdoria.

INTER-SAMPDORIA 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (72’ Ranocchia), A. Bastoni (59’ Dimarco); Dumfries, Barella (59’ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (59’ Gosens); Lautaro Martinez, Correa (72’ Caicedo).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida (78’ Magnani), Augello; Candreva (62’ Damsgaard), Thorsby (62’ Trimboli), Vieira (77’ Askildsen), Rincon (84’ Yepes Laut), Sabiri; Caputo.

In panchina: Ravaglia, Falcone, Sensi, Quagliarella, Murru, Di Stefano, Somma.

Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Preti – Giallatini; Pezzuto; VAR Irrati; A. VAR Meraviglia)

Gol: 49’ Perisic, 55’, 57’ Correa

Ammoniti: Yoshida, A. Ferrari (S), Barella (I)

Recupero: 0’ PT, 0’ ST