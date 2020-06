Inter-Sampdoria 2-1, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1. Questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020.

BASTA UN TEMPO – L’Inter domina quarantacinque minuti, poi fa di tutto per rimettere in corsa la Sampdoria ma alla fine porta a casa i tre punti. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez colpiscono in poco più di mezz’ora e fissano il -6 dalla Juventus, finalmente senza più partite da recuperare. Ora inizia il rush finale per la Serie A: dodici giornate in quaranta giorni per vedere cosa potrà succedere. Questo il tabellino di Inter-Sampdoria.

INTER-SAMPDORIA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (73′ Moses), Barella, Gagliardini, Young (73′ Biraghi); Eriksen (78′ Borja Valero); R. Lukaku, Lautaro Martinez (83′ Sanchez).

In panchina: Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoumé, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Sampdoria (5-3-2): Audero; Thorsby, Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Linetty (82′ Askildsen), Bertolacci (81′ Vieira), Jankto (69′ Depaoli); Ramirez (69′ Léris), La Gumina (76′ Bonazzoli).

In panchina: Falcone, Augello, Chabot, Ekdal, Tonelli, Gabbiadini, Kaique Rocha.

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Colarossi – Di Iorio; Pairetto; VAR Mazzoleni; A. VAR Preti)

Gol: 10′ R. Lukaku, 33′ Lautaro Martinez, 53′ Thorsby (S)

Ammoniti: Bertolacci, Thorsby, Vieira (S), Lautaro Martinez, Borja Valero, Gagliardini (I)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST