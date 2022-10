Inter-Sampdoria, Stankovic ha un dubbio in formazione pur senza Quagliarella

Inter-Sampdoria, stasera alle 20.45, vedrà Stankovic per la prima volta da avversario. In formazione, con Quagliarella non convocato (vedi articolo), resta comunque un dubbio in attacco.

GLI UNDICI – Inter-Sampdoria sarà un incrocio particolare per Dejan Stankovic, che ieri ha (ovviamente) ribadito come sarà leale (vedi articolo). Nei blucerchiati non è partito per Milano Fabio Quagliarella, complice un risentimento muscolare. L’attaccante si aggiunge alla lista degli indisponibili che già comprende i lungodegenti Manuel De Luca e Harry Winks. In attacco c’è comunque un dubbio, quello tra Francesco Caputo e Ignacio Pussetto. Dovrebbe partire titolare il primo, possibile una staffetta anche perché sono gli unici due attaccanti di ruolo rimasti. L’altro, tolto il giovane Daniele Montevago, è Manolo Gabbiadini che partirà largo a destra nel 4-2-3-1. Non dovesse esserci lui, con Mehdi Léris, probabile il passaggio al 4-4-1-1 lasciando il solo Abdelhamid Sabiri a supporto, con Filip Djuricic sulla fascia sinistra.

DIFESA E CENTROCAMPO – Omar Colley ha dato lunedì la prima vittoria in questa Serie A alla Sampdoria, con il gol valso lo 0-1 sulla Cremonese (vedi highlights), e guiderà il pacchetto arretrato contro l’Inter. Accanto a lui un altro ballottaggio, quello tra Alex Ferrari e Bruno Amione. Sulle fasce i terzini saranno a destra Bartosz Bereszynski e a sinistra Tommaso Augello, favorito su Nicola Murru e in gol ai nerazzurri nel 2-2 del girone d’andata la scorsa stagione. A centrocampo da tempo (quando c’era ancora Marco Giampaolo) stanno duellando Ronaldo Vieira e Gonzalo Villar, possibile maglia per lo spagnolo assieme a Tomas Rincon che è invece intoccabile. In porta nessun dubbio su Emil Audero, reduce da un rigore parato a Cyriel Dessers e decisivo più volte nella scorsa giornata. Questa la probabile formazione di Stankovic per Inter-Sampdoria: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.