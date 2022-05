Inter-Sampdoria, San Siro tutto esaurito! Grande abbraccio del pubblico

Inter-Sampdoria andrà in scena domenica 22 maggio a San Siro alle 18. Importante la cornice di pubblico presente allo stadio per l’ultima partita stagionale della squadra, indipendentemente da come andrà a finire.

ULTIMA IN CASA – Inter-Sampdoria si giocherà in una cornice di pubblico, come al solito, con il tutto esaurito a San Siro. Anche nel settore ospiti sono stati venduti ben 600 biglietti (la Sampdoria è già salva), mentre nel resto dell’impianto rimangono poche decine di tagliandi. Ci sarà il grande abbraccio del pubblico alla squadra anche in caso di risultato “negativo”, quindi senza la vittoria dello scudetto. L’altra vittoria, probabilmente quella più importante al momento, riguarda quella contro la Sampdoria, dato che sarà necessario quantomeno vincere contro i blucerchiati per continuare a sperare.