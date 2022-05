Inter-Sampdoria, ritrovo per i blucerchiati: Sensi ancora a parte. 2 assenti

Inter-Sampdoria è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la trentottesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). I blucerchiati di Giampaolo si sono ritrovati oggi per dare il via ai lavori. Sensi lavora ancora a parte

DUE GRUPPI – Inter-Sampdoria, match valevole per l’ultima giornata di campionato, andrà in scena a San Siro domenica 22 maggio alle ore 18.00. I blucerchiati di Marco Giampaolo, matematicamente salvi e reduci da un convincente 4-1 con la Fiorentina, hanno dato inizio oggi ai lavori in vista dei nerazzurri. Il tecnico ha suddiviso la squadra in due gruppi: lavoro di scarico per chi è stato impiegato con la Fiorentina mentre tutti gli altri hanno svolto esercitazioni tecniche, lavoro atletico e partitelle a campo ridotto.

INFORTUNATI E NON – Vladyslav Supriaha assente perché ha già raggiunto la nazionale Under 21 ucraina per i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria. Stefano Sensi ha lavorato a parte, mentre Manolo Gabbiadini ha portato avanti il suo percorso di riabilitazione. Assente Morten Thorsby, in permesso.

Fonte: sampdoria.it