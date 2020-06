Inter-Sampdoria, Ranieri si prepara ad un ciclo-salvezza di fuoco – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza della gara di stasera, Inter-Sampdoria, per il cammino salvezza dei blucerchiati. La squadra di Ranieri occupa al momento il sedicesimo posto in classifica, ad una sola lunghezza di vantaggio dal Lecce terz’ultimo. La corsa dei liguri comincia da due gare proibitive in pochi giorni: Inter-Sampdoria e Roma-Sampdoria

TENSIONE – I blucerchiati di Claudio Ranieri arrivano a Inter-Sampdoria con fiducia, ma anche con molte incognite, innanzitutto a causa dell’assenza di Fabio Quagliarella (problema a un gemello: l’attaccante non è stato neppure convocato, QUI i dettagli). Nella migliore delle ipotesi, l’attaccante potrebbe tornare in campo all’Olimpico contro la Roma, praticamente fra tre giorni. Inoltre, Ranieri non ha mai potuto avere la controprova di un test contro un avversario vero, alla luce dei dubbi legati alla condizione di quei giocatori risultati nei mesi scorsi positivi al coronavirus (una decina in tutto). Gli ultimi aggiornamenti sulla formazione dei blucerchiati li trovate QUI. Per quanto riguarda il modulo, invece, Ranieri (pur non avendo scartato ancora l’ipotesi del consueto 4-4-2) ha provato a lungo il 3-5-2. I tre centrali rappresentano, secondo il tecnico, la giusta garanzia ad una squadra che finora ha incassato troppi gol. Peraltro, la difesa a tre è un’opzione non nuova ai liguri. Possibile come jolly anche a gara in corso.

Fonte: La Gazzetta dello Sport