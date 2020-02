Inter-Sampdoria, Ranieri dirige il penultimo allenamento: 2 ancora a parte

Inter-Sampdoria si giocherà domenica a San Siro alle ore 20.45. I blucerchiati di Ranieri si sono allenati stamattina al Mugnaini in vista della trasferta di Milano. Ancora lavoro personalizzato per due

MENO DUE – Il lavoro dei blucerchiati di Claudio Ranieri a due giorni da Inter-Sampdoria: “Sul campo 2 del Mugnaini di Bogliasco Ranieri ha diretto un allenamento mattutino a base tattica. In precedenza lavori individuali di prevenzione in palestra, esercizi atletici per lo sviluppo della rapidità e giochi di possesso. Sessioni individuali per Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby. Percorso di recupero per Alex Ferrari“.

Fonte: sampdoria.it