Inter-Sampdoria, Ranieri con la difesa a tre e Ramirez: in serata a Milano – TS

Condividi questo articolo

Verso Inter-Sampdoria, Claudio Ranieri dirigerà l’ultimo allenamento prima di spostarsi a Milano con tutta la squadra. Secondo “Tuttosport” scontata la scelta di formazione per il tecnico romano, che punterà su Gaston Ramirez.

VERSO MILANO – Inter-Sampdoria andrà in scena domani sera a San Siro (rigorosamente a porte chiuse) per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri oggi alle 17 dirigerà l’ultimo allenamento di rifinitura a Bogliasco prima di partire con la squadra verso Milano, dove arriverà solo in tarda serata. La Sampdoria inoltre partirà con due pullman per evitare assembramenti, e inoltre ha già prenotato un paio di piani di un albergo, per le misure anti-Covid. Secondo il quotidiano di Torino, il tecnico punterà sulla difesa a tre e di conseguenza un centrocampo formato da cinque elementi, puntando forte su Gaston Ramirez, probabilmente nella posizione di trequartista così come Christian Eriksen per l’Inter.

Fonte: Tuttosport.