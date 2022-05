Inter-Sampdoria, possibili sorprese in difesa: tentazione Inzaghi – TS

Inter-Sampdoria è in programma domani sera alle 18. Per l’ultima e decisiva sfida, Inzaghi pensa ad un cambio in difesa. Le ultime del Tuttosport

CAMBIO – Inter-Sampdoria rappresenta l’ultima spiaggia per i nerazzurri, che inseguono il sogno scudetto: bisognerà battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo. Per la sfida di San Siro, Inzaghi, secondo Tuttosport, scioglierà i dubbi di formazione fra oggi e domani. Il tecnico potrebbe pensare ad un cambio in difesa: Dimarco insidia Bastoni per una maglia da titolare al fianco di Skriniar e de Vrij. Ballottaggio anche in attacco, dove Dzeko è favorito su Correa per un posto accanto a Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – F.M