Inter-Sampdoria partita speciale Inter Club: anche una patch dedicata

Inter-Sampdoria sabato alle 20.45 sarà una partita speciale per gli Inter Club. Fra le varie iniziative, segnalate dalla società, anche una patch dedicata.

LE INIZIATIVE – “In occasione di Inter-Sampdoria, in programma sabato 29 ottobre alle 20.45, torna il match dedicato agli Inter Club con una serie di iniziative speciali per celebrare la costante crescita del Centro Coordinamento.

La stagione 2022/23 sta registrando infatti uno sviluppo a livello globale: il progetto conta 940 Club nel mondo, per un totale di più di 140mila soci attivi. La diffusione a livello internazionale del mondo Inter Club ha visto la nascita di nuovi sodalizi esteri in Germania, Uruguay, Georgia, Turchia, Slovacchia, USA e Giappone, a testimonianza del forte carattere internazionale del progetto Inter Club.

Nella giornata di sabato 29 ottobre i soci saranno protagonisti di numerose attività, dal Throphy Room Tour nell’HQ nerazzurro all’accesso riservato al museo di San Siro dove per l’occasione verranno portate le due coppe vinte dalla squadra nerazzurra nella stagione 2021/22. Alcuni soci, grazie alla partecipazione allo speciale concorso Inter Club, avranno inoltre la possibilità di accedere ad esperienze esclusive come assistere alla lettura delle formazioni al fianco di Mirko Mengozzi, accedere alla sala hospitality Milano Lounge by Turbo e partecipare al Meet&Greet con alcuni giocatori a bordocampo al termine della partita.

Anche quest’anno la prima squadra scenderà inoltre in campo con una patch speciale dedicata al mondo Inter Club. Alcune delle maglie indossate dai calciatori verranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto a Inter Campus. La Jersey dedicata sarà inoltre disponibile all’acquisto presso gli Inter Store di Sansiro e Galleria Passarella.

La campagna tesseramenti per la stagione 2022/23 è ancora aperta, con tanti vantaggi per i soci che si iscriveranno: dai Trophy Room Tour e Meet&Greet con i giocatori della Prima Squadra e le Legend, alla costante fase di prelazione per i biglietti delle partite in casa e delle trasferte europee, oltre a sconti e promozioni sia in biglietteria sia presso i partner del club”.

Fonte: inter.it