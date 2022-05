Inter-Sampdoria, l’orario di apertura dei cancelli: tutte le informazioni utili

Domani domenica 22 maggio alle ore 18 andrà in scena a San Siro Inter-Sampdoria, partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Tramite il proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio.

CANCELLI – Le informazioni utili comunicate dall’Inter tramite il proprio sito ufficiale in vista di Inter-Sampdoria, in programma domani domenica 22 maggio alle ore 18. “Ultima giornata di campionato e ultima sfida a San Siro della stagione: sarà l’occasione, per il pubblico nerazzurro, per stare vicino un ultima volta ai ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati nella sfida contro la Sampdoria in programma domenica 22 maggio alle 18:00.

In vista della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro per Inter-Sampdoria (calcio d’inizio alle 18:00) apriranno alle 16:00. L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio già a ridosso delle 16:00 per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza“.

INGRESSO – “L’ingresso 2 è obbligatorio per i possessori di biglietto di terzo anello verde.

L’ingresso 3 è obbligatorio per i possessori di biglietto di secondo anello verde.

L’ingresso 10 obbligatorio per i tifosi della Sampdoria in possesso di biglietto di terzo anello blu.

Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per cui ci si può spostare verso gli ingressi più liberi.

Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d’identità.

Come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 a decorrere dall’1 maggio 2022 cessano l’obbligo di indossare la mascherina e del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso allo stadio“.

REGOLAMENTO – “I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta. Si ribadisce il divieto di fumo all’interno di tutto l’impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Gli spettatori sono tenuti a sedersi al posto indicato sui rispettivi biglietti, pena la comminazione di una multa. Ricordiamo che dopo due multe scatta il DASPO“.

Fonte: Inter.it