Inter-Sampdoria, oltre 70mila tifosi a San Siro! Lukaku ha una speranza

Inter-Sampdoria vedrà ancora una volta un San Siro sold-out, segno di un pubblico sempre presente e pronto a sostenere i nerazzurri a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. Sky Sport fa il punto sulle scelte in attacco di Inzaghi (vedi ultime), con Lukaku che ha una speranza

ENTUSIASMO – Inter-Sampdoria si gioca alle 20.45 in un San Siro ancora una volta sold-out. Sono infatti attesi più di 70mila spettatori sugli spalti del Meazza, pronti a sostenere la squadra di Simone Inzaghi che dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, tenta la difficile scalata in campionato.

SCELTE E SPERANZE – Il tecnico nerazzurro non cambia quasi nulla se non Stefan de Vrij in difesa per Francesco Acerbi. In attacco, nonostante Romelu Lukaku sia abile e arruolabile, prevale ancora la cautela con la conferma di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il belga, che contro il Viktoria Plzen ha siglato la quarta rete, spera di avere un minutaggio maggiore per ritrovare la forma.