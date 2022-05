Inter-Sampdoria, OK anche Vecino. Due soli assenti per domani

Inter-Sampdoria domani alle 18 chiuderà la Serie A dei nerazzurri. Tutto OK per Vecino, che ha recuperato dall’infortunio, sono quindi due gli assenti (anche se non è scontato che escano i convocati).

ULTIMO GRUPPO – Matias Vecino si è regolarmente allenato oggi ad Appiano Gentile. Il centrocampista uruguayano ha saltato la finale di Coppa Italia con la Juventus e la trasferta di Cagliari per un infortunio muscolare prima di andare all’Olimpico, ma è recuperato. Per lui sarà l’ultima in nerazzurro, essendo in scadenza. Come segnalato nel pomeriggio ha lasciato in anticipo la Pinetina Aleksandar Kolarov, la cui esperienza all’Inter è già finita (vedi articolo). L’altro assente in Inter-Sampdoria sarà Roberto Gagliardini, infortunato (vedi articolo).