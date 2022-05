Inter-Sampdoria, oggi data (certa) e orario: due opzioni con Sassuolo-Milan

Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan sono le due partite su cui ruota la vittoria della Serie A 2021-2022. Oggi usciranno date e orari dell’ultima giornata, con due opzioni per vederle piazzate e la certezza sul giorno.

ULTIMO CALENDARIO – Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan si giocheranno in contemporanea, prima volta che avviene per le due milanesi in questa Serie A. La certezza è arrivata con la vittoria di ieri a Cagliari, che ha impedito una festa anticipata ai rossoneri. Il regolamento impone che si disputino assieme le sfide dell’ultima giornata per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, questo fa sì che sia obbligatorio metterle in coppia. Potranno giocarsi da sole, senza altri incontri, complice la salvezza della Sampdoria proprio dopo l’1-3 dell’Inter all’Unipol Domus. La Lega Serie A adesso deve decidere quando posizionare il doppio incrocio per il titolo, contando anche su alcuni paletti da tenere a mente.

UNA CERTEZZA – Il campionato sarà assegnato domenica 22 maggio. Da escludere l’anticipo a sabato, perché in Piazza Duomo a Milano c’è un concerto e per motivi di ordine pubblico si eviterà di far combaciare due eventi del genere nello stesso giorno. Restano quindi due opzioni: piazzare Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan di pomeriggio oppure di sera. Nel primo caso si può giocare alle 15 o alle 18 (orario che, ai nerazzurri, è capitato spessissimo – forse anche troppo), nel secondo alle 20.45. L’opzione di giorno appare come la più probabile, perché dopo ci sarà da gestire la festa di chi avrà vinto, con annessa cerimonia in campo. In giornata è atteso il calendario, con i vari blocchi dell’ultima giornata. In aggiunta si conoscerà anche chi trasmetterà Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: presumibile siano entrambe solo su DAZN, visto che Sky Sport ha “soltanto” la terza scelta e appare scontato come l’emittente streaming prenda le due partite decisive per prime.