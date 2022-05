Inter-Sampdoria, nuovo ribaltone in attacco? Ballottaggio apertissimo

Per Inter-Sampdoria l’unico vero dubbio di formazione è legato al partner di Lautaro Martinez. Secondo quanto affermato durante Campo Aperto su Sky Sport 24 c’è la possibilità di un nuovo ribaltone in attacco.

SI CAMBIA PER NON CAMBIARE? – In Inter-Sampdoria da non escludere una conferma della coppia d’attacco formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I due erano titolari sia domenica scorsa a Cagliari sia nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per domenica, come fa sapere Sky Sport, il bosniaco sta recuperando posizioni nei confronti di Joaquin Correa. Il Tucu è ancora favorito ma di poco, ci sono ancora poco meno di quarantotto ore e Simone Inzaghi valuterà bene le due opzioni. Per il resto non sono previste particolari novità, con Denzel Dumfries che rileva Matteo Darmian a destra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sampdoria, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.