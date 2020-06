Inter-Sampdoria: nel pomeriggio allenamento al “Meazza” – SM

Inter-Sampdoria di domenica sera sarà il ritorno in campo dei nerazzurri in campionato. Antonio Conte farà svolgere un allenamento pomeridiano allo stadio Giuseppe Meazza per riprendere confidenza con gli spazi dello stadio casalingo

Archiviata la Coppa Italia, assegnata ieri al Napoli dopo la vittoria sulla Juventus, l’Inter si prepara a ripartire in campionato. Inter-Sampdoria di domenica sera sarà il ritorno in campo dei nerazzurri e Antonio Conte vuole ritrovare subito la vittoria per riprendere la corsa in campionato. Secondo “Sport Mediaset” questo pomeriggio l’Inter svolgerà una seduta di allenamento allo stadio Giuseppe Meazza per riprendere confidenza con il campo casalingo. Sarà il ritorno dell’Inter nello stadio milanese dopo l’ultima partita giocata in Europa League contro il Ludogorets lo scorso 27 febbraio.