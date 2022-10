Inter-Sampdoria, Lukaku confermato. Per Brozovic slitta il recupero

Romelu Lukaku sarà convocato in Inter-Sampdoria. Procede il recupero di Marcelo Brozovic, ma la sua convocazione per sabato 29 ottobre resta in forte dubbio.

RECUPERI – Romelu Lukaku torna a disposizione anche in Serie A, ma partirà con molta probabilità dalla panchina. Marcelo Brozovic non sarà ancora a disposizione di mister Simone Inzaghi di domani sera contro la Sampdoria. Il centrocampista croato ha continuato a lavorare sul campo e non ancora in gruppo. Nei prossimi giorni si valuterà una possibile convocazione per la trasferta di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.