Inter-Sampdoria: le probabili formazioni della 38ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Giampaolo sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 38ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno nonché l’ultima stagionale. Oggi si assegna lo Scudetto tra Reggio Emilia e Milano. Ecco le probabili formazioni di Inter-Sampdoria in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Darmian, Perisic e Vidal.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 5 Gagliardini, 11 Kolarov.

Ultime notizie: Ultimi dubbi stagionali per Inzaghi, che deve scegliere il tandem offensivo: gli argentini sono in vantaggio su Dzeko e Sanchez, pronti a subentrare. Dumfries favorito su Darmian come quinto destro, mentre Bastoni lo è su Dimarco come terzo sinistro.

Inter-Sampdoria, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Giampaolo

SAMPDORIA (4-5-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 25 A. Ferrari, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 88 Rincon, 14 Vieira, 2 Thorsby, 11 Sabiri; 27 Quagliarella (C).

A disposizione: 30 Ravaglia, 33 Falcone; 5 Sensi, 10 Caputo, 16 Askildsen, 26 Magnani, 28 Yepes, 29 Murru, 38 Damsgaard, 39 Di Stefano, 40 Somma, 70 Trimboli.

Allenatore: Marco Giampaolo

Diffidato: (Ekdal).

Squalificato: 15 O. Colley.

Indisponibili e/o non convocati: 6 Ekdal, 7 Supryaga, 13 A. Conti, 21 Giovinco, 23 Gabbiadini.

Ultime notizie: Anche il grande dubbio di Giampaolo riguarda l’attacco, dove il capitano Quagliarella è insidiato da Caputo. Per il resto non ci sono particolari ballottaggi in atto. Sensi recupera ma dovrebbe partire dalla panchina insieme ai tre primavera aggregati.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Sampdoria in Serie A verranno date nelle prossime ore.