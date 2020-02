Inter-Sampdoria, la probabile formazione: ecco i 3 ballottaggi di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione che sceglierà da Conte per affrontare la Sampdoria può nascondere qualche sorpresa. Ancora tre ballottaggi caratterizzano la vigilia di Inter-Sampdoria per il tecnico nerazzurro, che non recupera tutti gli indisponibili

ULTIME TRE MAGLIE – L’Inter anti-Samp è fatta per otto undicesimi. Sono solo tre i dubbi di Antonio Conte alla vigilia. Per il resto, praticamente certa la solita formazione titolare, ovvero quella non scesa in campo dal 1′ in Bulgaria a eccezione di Daniele Padelli, confermato in porta per ovvi motivi. Un ballottaggio per reparto. In difesa Danilo D’Ambrosio sfida Diego Godin per completare la linea a tre sul centro-destra. A centrocampo è Christian Eriksen a lottare per la conferma dal 1′ con Matias Vecino, solo uno dei due agirà da mezzala. In attacco Lautaro Martinez è insidiato da Alexis Sanchez, che vuole continuare a giocarsi le sue carte dall’inizio. Le scelte di Conte per affrontare la Sampdoria verranno prese solo domani e anche quelle relative al modulo potranno condizionare lo schieramento dei singoli. Chi la spunterà dal 1′ in Inter-Sampdoria?