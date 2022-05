Inter-Sampdoria, Inzaghi sorprende tutti? Dzeko specialista particolare – CdS

Inter-Sampdoria, ultimi dubbi per Simone Inzaghi riguardano in particolare l’attacco. Il tecnico piacentino potrebbe sorprendere tutti in attacco, anche se resta l’ipotesi concreta di puntare su Edin Dzeko. Specialista degli scudetti vinti last minute.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi in vista dell’ultima sfida contro la Sampdoria si affiderà ovviamente su chi ritiene più in forma o più funzionale all’avversario. In particolare in attacco la sicurezza è Lautaro Martinez, resta dunque il dubbio riguardo chi lo affiancherà. La scelta più logica (a livello di presenze) porta a Edin Dzeko, che grazie alla sua esperienza in carriera ha vinto ben tre campionati in Bundesliga e due in Premier League. Il bosniaco, inoltre, è un esperto di scudetti vinti last-minute, lo ha fatto con il Wolfsburg ma soprattutto al Manchester City, visto che a inizio recupero contro il QPR era ancora sotto nel risultato. Il tecnico piacentino ovviamente non terrà conto di questi precedenti, ma una notizia delle ultime ore riguarda un possibile impiego di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno potrebbe essere la carta a sorpresa: provato nelle ultime esercitazioni tattiche di giovedì, potrebbe giocare da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport

