Inter-Sampdoria, Inzaghi per l’ultimo assalto sceglie Dumfries? Le ultime

Inter-Sampdoria è la sfida in programma a San Siro domenica 22 maggio alle ore 18.00, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Inzaghi proverà l’ultimo assalto allo scudetto con la formazione tipo che vede un ritorno dal 1′ rispetto al match di Cagliari. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

ULTIMO ASSALTO – Inter-Sampdoria è l’ultima chance per i nerazzurri di assaltare lo scudetto che vede il Milan nettamente favorito a 90 minuti dalla fine del campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che oggi ad Appiano Gentile ne hanno approfittato per una grigliata di gruppo (vedi articolo), scenderanno per l’ultima partita stagionale a San Siro con la formazione tipo. Dunque rispetto alla sfida con il Cagliari, Inzaghi potrebbe scegliere Dumfries dal 1′ con il ritorno di Darmian in panchina. In attacco, reparto dove ci sono più dubbi, al momento sembra favorito Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Per il resto Handanovic in porta e davanti a lui il terzetto difensivo formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu e sulle corsie esterne Dumfries a destra e Perisic a sinistra. In attacco appunto Lautaro e Dzeko.