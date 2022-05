Inter-Sampdoria, Inzaghi ha scelto il tandem d’attacco: la probabile – SM

Inter-Sampdoria è l’ultima sfida stagionale per i nerazzurri. Per rimanere aggrappati al sogno scudetto bisognerà vincere e sperare in una sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Per la sfida di San Siro, Inzaghi, ha già scelto la coppia d’attacco. Le ultime da SportMediaset

TANDEM – Inter-Sampdoria rappresenta l’ultima spiaggia per i nerazzurri, che inseguono il sogno scudetto: bisognerà battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo. Per la sfida di San Siro, Inzaghi, secondo SportMediaset, si affiderà all’11 tipo: già scelto, quindi, il tandem d’attacco con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che proveranno a scardinare le resistenze della retroguardia blucerchiata. A destra dovrebbe tornare Dumfries, con Perisic confermato a sinistra. In mezzo Calhanoglu, Brozovic e Barella. In difesa rientro di Bastoni dal 1′: a completare il reparto, davanti Handanovic, de Vrij e Skriniar.

Fonte: SportMediaset