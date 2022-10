Inter-Sampdoria, Inzaghi con un criterio particolare in formazione: le scelte

Inter-Sampdoria vedrà Inzaghi cambiare probabilmente solo un giocatore rispetto alla partita di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen. Secondo Sky Sport 24 il tecnico ha scelto un criterio per decidere la formazione.

QUASI IN FOTOCOPIA – In Inter-Sampdoria giocheranno quelli che hanno avuto il minutaggio più alto sinora in stagione. Su Sky Sport 24 si utilizza questo criterio per definire le scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della partita delle 20.45 di stasera. L’unico cambio rispetto al Viktoria Plzen vede il rientro di Stefan de Vrij in difesa al posto di Francesco Acerbi. Davanti, nonostante Romelu Lukaku ormai abbia lasciato l’infortunio alle spalle, giocheranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez con Joaquin Correa in panchina assieme al numero 90. Tolto Marcelo Brozovic, sempre assente per infortunio, giocheranno gli undici più utilizzati come minuti in stagione fra Serie A e Champions League. Con André Onana che in porta supererà Samir Handanovic come partite (al momento sono otto a testa per un totale di 720′). Hakan Calhanoglu ancora davanti alla difesa, con Henrikh Mkhitaryan mezzala sinistra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sampdoria, secondo Sky Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.