Inter-Sampdoria, Inzaghi con ancora due dubbi: i ballottaggi in corso

Simone Inzaghi con ancora due dubbi in vista di Inter-Sampdoria, trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha tutti a disposizione per Inter-Sampdoria. Tuttavia l’allenatore nerazzurro avrebbe ancora dei dubbi sulla fascia destra e sull’attacco. Samir Handanovic in porta. Difesa formata da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Esterno destro: Denzel Dumfries o Matteo Darmian, con l’olandese in pole. Al centro Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Esterno sinistro Ivan Perisic. In attacco Lautaro Martinez affiancato da Edin Dzeko o Joaquin Correa. Il bosniaco avrebbe “scavalcato” sia l’argentino che Alexis Sanchez che parevano in vantaggio.

Fonte: Sport.Sky.it