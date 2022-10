Inter-Sampdoria, Inzaghi cambia poco: una ‘novità’, Lukaku dalla panchina

Inter-Sampdoria è la sfida in programma alle 20.45 a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Doppia prima volta per il tecnico blucerchiato Stankovic (vedi focus) mentre Inzaghi va a caccia della quarta sconfitta consecutiva in campionato. Secondo Sky Sport, in difesa dovrebbe riposare Acerbi mentre sulle corsie esterne sembra tutto deciso

Inter-Sampdoria, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A, va in scena alle ore 20.45 a San Siro. Inzaghi va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, non contando l’ultima in Champions League con il Viktoria Plzen che ha aperto le porte degli ottavi di finale. Il tecnico nerazzurro fa poco turnover confermando quasi in blocco l’undici europeo. L’unica differenza potrebbe essere de Vrij al centro della difesa al posto di Acerbi.

Inter-Sampdoria, una sola differenza rispetto al Viktoria Plzen

Per il resto conferma per Onana in porta, Skriniar e Bastoni in difesa insieme appunto a de Vrij. Confermati anche Dumfries sulla corsia esterna e Dimarco su quella sinistra così come il trio di centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Lukaku parte ancora dalla panchina: titolari Dzeko e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko