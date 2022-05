Inter-Sampdoria, il grande dubbio di Inzaghi: la novità delle ultime ore

Le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi sulla formazione in campo dal primo minuto per Inter-Sampdoria, ultima giornata del campionato di Serie A.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il grande dubbio di Simone Inzaghi per la formazione nerazzurra da schierare in campo dal primo minuto in Inter-Sampdoria risiede nell’attacco. Nelle ultime ore sarebbero in netta risalita le quotazioni di Joaquin Correa. Il Tucu avrebbe superato Edin Dzeko e Alexis Sanchez. L’altro ballottaggio in corso sarebbe nella fascia destra, dove Denzel Dumfries sarebbe favorito su Matteo Darmian. Per il resto dovrebbero esserci in difesa Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, sulla sinistra invece Ivan Perisic.

Fonte: Sport.Sky.it