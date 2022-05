Inter-Sampdoria, i tifosi ci credono: San Siro verso il tutto esaurito – TS

L’Inter scenderà in campo domenica alle 18 contro la Sampdoria. I nerazzurri devono vincere e sperare in una sconfitta del Milan a Reggio Emilia. I tifosi saranno a supporto della squadra: San Siro verso il tutto esaurito

SUPPORTO – L’Inter sfiderà domenica, alle 18, la Sampdoria nell’ultimo atto della Serie A 2021/22. I nerazzurri devono vincere per restare aggrappati al sogno scudetto, che potrà trasformarsi in realtà solo in caso di sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo. A credere nella rimonta, oltre che Inzaghi e la squadra (vedi articolo), sono anche i tifosi nerazzurri: secondo quanto riferisce Tuttosport, per la sfida contro i blucerchiati San Siro va verso il tutto esaurito. Già staccati 75mila tagliandi, con il solo settore ospiti a non essere ancora riempito. Il popolo nerazzurro accorrerà in massa per sperare nel “miracolo” scudetto e per rendere omaggio alla squadra che, in questa stagione, ha conquistato due trofei.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino