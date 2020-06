Inter-Sampdoria, Godin e de Vrij ancora in dubbio: le ultime

In vista di Inter-Sampdoria, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, la difesa dell’Inter resta ancora incerottata in vista della ripresa del campionato, da valutare nello specifico le condizioni di Stefan de Vrij e Diego Godin.

DUBBIO IN DIFESA – Inter-Sampdoria riaprirà ufficialmente la nuova seconda parte di stagione dell’Inter, il ritorno in campo in Serie A a tre mesi dallo stop causato dall’emergenza Coronavirus (Covid-19). Il recupero della venticinquesima giornata però costringerà Antonio Conte e rivalutare la condizione fisica di alcuni giocatori, soprattutto in difesa: Stefan de Vrij, che non era già al meglio prima della semifinale di ritorno contro il Napoli, ha accusato un affaticamento. In dubbio anche Diego Godin, che non era neanche partito con la squadra. Entrambi, ieri, hanno svolto un lavoro defaticante insieme ai titolari, mentre il resto del gruppo ha affrontato in partitella la Primavera.

Fonte: Corriere dello Sport.