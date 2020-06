Inter-Sampdoria, Gagliardini in vantaggio! Brozovic, rientro con il Brescia?

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria non vedrà in campo Marcelo Brozovic, infortunatosi a un giorno dalla sfida (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – prova a ipotizzare i tempi di recupero del croato e dà le ultime sulle probabile formazione di Conte

RECUPERO – Inter-Sampdoria perde un altro protagonista importante, ossia Marcelo Brozovic. Matteo Barzaghi fa il punto sull’infortunio del croato: «Brozovic ha un problema non grave che lo terrà comunque fuori una settimana o dieci giorni. Quindi non ci sarà sicuramente contro la Sampdoria e il Sassuolo, è difficile che possa esserci con il Parma. Dunque è più probabile che rientri con il Brescia. In pole position per sostituire il croato c’è Roberto Gagliardini che potrebbe giocare con Nicolò Barella in un centrocampo a due con Christian Eriksen trequartista: l’alternativa è Borja Valero. Gagliardini con la maglia dell’Inter ha segnato due gol al Genoa e alla Sampdoria, in carriera ha siglato 9 gol, di cui 6 alle squadre di Genova. È uno che quando incrocia le squadre di quella città si esalta, magari è un segno del destino».