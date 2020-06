Inter-Sampdoria, Eriksen o Sensi titolare? Conte convinto: 2 motivi – GdS

Antonio Conte non avrebbe alcun dubbio su chi mandare in campo come titolare tra Christian Eriksen e Stefano Sensi in Inter-Sampdoria

RAGIONI – Secondo quanto riportato dal sito della “Gazzetta dello Sport”, il titolare che sceglierà Antonio Conte in Inter-Sampdoria sarà Christian Eriksen. I motivi che avrebbero convinto l’allenatore dell’Inter a preferirlo a Stefano Sensi contro la Sampdoria non sarebbero legati solo alle buone prestazioni del centrocampista danese nelle quattro gare da titolare giocate (due gol e un assist), ma ci sarebbero soprattutto due motivi principali. Uno è di tipo tattico. Con l’ex Tottenham è possibile “trovare più soluzioni offensive in un momento in cui la brillantezza non è al massimo“. L’altro invece sarebbe relativo ai calci di punizione. In questo senso Christian è “una risorsa e una minaccia” per le squadre avversarie.

Fonte: Valerio Clari – Gazzetta.it