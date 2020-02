Inter-Sampdoria, Eriksen in ballottaggio! Bastoni scalza Godin: le ultime

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. Eriksen, dopo la buona prestazione con il Ludogorets, mette in difficoltà Conte. In difesa tornano i titolari e in attacco Lautaro Martinez deve rispondere presente. Di seguito quanto rivelato da Marco Marzaghi su “Sport Mediaset”

ASSAGGIO – Christian Eriksen in Bulgaria ha dato un assaggio delle sue qualità, ora bisogna capire quando diventerà titolare inamovibile. Antonio Conte deve trovare il vestito giusto al danese, anche se già contro il Ludogorets si è visto qualcosa del suo credo calcistico. Conte deve trovare una soluzione definitiva per non rinunciare a Eriksen.

SCELTE – L’ex Tottenham per Inter-Sampdoria si trova in ballottaggio con Matias Vecino per un posto accanto a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. In difesa tornano i titolari, quindi Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni – guarito dalla tonsillite – al posto di Diego Godin. In porta ci sarà ancora Daniele Padelli. Cambiano le fasce, dove tornano i titolari: quindi Antonio Candreva e Ashley Young esterni. In attacco la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, con l’argentino che dopo le ultime tre gare sottotono deve dimostrare di non essere distratto dalle voci sul Barcellona.