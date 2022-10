Inter-Sampdoria, due cambi da parte di Inzaghi? Le possibili novità

Simone Inzaghi potrebbe effettuare due cambi di formazione domani per Inter-Sampdoria rispetto a quella schierata contro il Viktoria Plzen.

CAMBI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi effettuerà due cambi nella formazione che sarà in campo dal primo minuto in Inter-Sampdoria rispetto a quella che ha battuto il Viktoria Plzen in Champions League. Uno dovrebbe essere in difesa con Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi. L’altro invece sulla fascia sinistra, con Robin Gosens al posto di Federico Dimarco.

Fonte: SportMediaset.it