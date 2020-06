Inter-Sampdoria, dubbio modulo per Ranieri: Quagliarella recupera? – TS

Verso Inter-Sampdoria, secondo quanto riportato da “Tuttosport” prosegue il lavoro di Claudio Ranieri in vista della partita di domenica sera, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Per il tecnico un dubbio di formazione.

IL MODULO – Inter-Sampdoria vedrà il ritorno in campo anche di Fabio Quagliarella, che negli ultimi giorni continua ad allenarsi a parte. Il trentasettenne sarà gestito in queste ultime tredici partite, ma la sua presenza a San Siro non dovrebbe essere messa in discussione. In coppia con lui ci sarà Manolo Gabbiadini, mentre il vero dubbio riguarda la formazione: secondo il quotidiano di Torino i blucerchiati potrebbero scegliere di scendere in campo a specchio, quindi con un 3-5-2, oppure un 4-4-2. Ballottaggi De Paoli o Bereszynski a destra e Jankto o Murru a sinistra.

Fonte: Tuttosport.