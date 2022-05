Inter-Sampdoria, dubbio Inzaghi in attacco: novità nelle ultime ore

Simone Inzaghi sta decidendo la formazione da schierare in campo per Inter Sampdoria, ultima giornata del campionato di Serie A.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione per Inter-Sampdoria. In campo quasi tutto l’undici titolare nell’ultima giornata di campionato. In difesa presente Alessandro Bastoni, sulla fascia destra in superpole Denzel Dumfries. L’attacco però sarebbe da decidere. L’allenatore nerazzurro sembrava orientato fortemente su Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Tuttavia nelle ultime ore sarebbe in risalita Alexis Sanchez. Il cileno potrebbe affiancare il Toro.

Fonte: Sport.Sky.it