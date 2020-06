Inter-Sampdoria, domani allenamento a San Siro: Eriksen titolare – Sky

Inter-Sampdoria è sempre più vicina e con essa il ritorno della Serie A per i nerazzurri. Secondo quanto riferito da “Sky Sport”, domani è previsto un allenamento a San Siro per riprendere confidenza con le mura amiche. Eriksen verso una maglia da titolare

INTER-SAMPDORIA – L’Inter sta svolgendo in questi minuti la fase finale dell’allenamento odierno agli ordini di Antonio Conte ad Appiano Gentile. I nerazzurri, nella giornata di domani, faranno invece tappa a San Siro per disputare l’intera seduta in vista della sfida di Serie A contro gli uomini di Claudio Ranieri. Per quanto riguarda la formazione, Christian Eriksen va verso una nuova maglia da titolare dopo quella di Napoli in Coppa Italia. Dovrebbe essere confermata anche la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, nonostante uno scalpitante Alexis Sanchez.

Fonte: Sky Sport