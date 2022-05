Inter-Sampdoria, i diffidati e gli squalificati per la 38ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita che conclude la satgione, i diffidati nerazzurri in caso di ammonizione saranno squalificati in Supercoppa Italiana (che si dovrebbe giocare il 12 agosto). Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato venerdì.



INTER-SAMPDORIA domenica 22 maggio ore 18.00 (38ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Simone Inzaghi (allenatore), Ivan Perisic, Arturo Vidal

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Sampdoria: Albin Ekdal

Squalificati Sampdoria: Omar Colley (una giornata)