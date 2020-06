Inter-Sampdoria, i diffidati e gli squalificati per la...

Inter-Sampdoria, i diffidati e gli squalificati per la 25ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria si giocherà alle ore 21.45, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, come recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera: Padelli è nella lista degli squalificati, mentre i blucerchiati hanno soltanto diffidati. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutti i recuperi del turno che fa riprendere il campionato.



INTER-SAMPDORIA domenica 21 giugno ore 21.45 (25ª giornata Serie A)

Diffidati Inter (prossima partita Sassuolo in casa): Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino

Squalificati Inter: Daniele Padelli (una giornata)

Diffidati Sampdoria (prossima partita Roma in trasferta): Omar Colley, Alex Ferrari, Jakub Jankto, Karol Linetty

Squalificati Sampdoria: nessuno