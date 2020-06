Inter-Sampdoria, difesa confermata e Gagliardini in vantaggio: la probabile – CdS

Verso Inter-Sampdoria, Antonio Conte secondo il “Corriere dello Sport”, ha già pronta la formazione che questa sera scenderà in campo.

LA PROBABILE – Inter-Sampdoria senza Marcelo Brozovic, sarà il turno di Roberto Gagliardini (in vantaggio su Borja Valero). Per il resto tutte scelte già confermate, a partite dalla difesa con il solito Samir Handanovic a difendere i pali, Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Ancora Candreva e Young sulle fasce come in Coppa Italia. Christian Eriksen agirà dietro Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ci si aspetta tanto dall’argentino, chiamato a riscattarsi dopo la deludente prestazione del San Paolo: non segna dalla sfida contro il Cagliari (6 incontri consecutivi). Oggi la squadra pranzerà ad Appiano Gentile, poi intorno alle 19:30 con due pullman i giocatori raggiungeranno San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport.