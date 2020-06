Inter-Sampdoria, de Vrij da valutare ma in due potrebbero recuperare – TS

In vista di Inter-Sampdoria, le condizioni di Stefan de Vrij come già detto restano in forte dubbio, ma “Tuttosport” a differenza di quanto riportato in precedenza dal “Corriere dello Sport” (vedi articolo), dà Diego Godin vicino al recupero, insieme a lui anche un altro difensore.

IN DUE RECUPERANO? – Verso Inter-Sampdoria, in dubbio anche Diego Godin oltre che Stefan de Vrij? Non secondo il quotidiano di Torino, che anzi parla di un possibile recupero dell’uruguaiano in vista della sfida di San Siro contro la Sampdoria, valida per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Insieme a lui, migliorano le condizioni anche di Danilo D’Ambrosio, con chance di vederlo già a disposizione domenica sera. Discorso diverso per l’olandese e Matìas Vecino: il primo ha chiesto di essere sostituito sul finale di Napoli-Inter, mentre sul centrocampista non ci sono grossi miglioramenti da segnalare.

Fonte: Tuttosport.