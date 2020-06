Inter-Sampdoria da dentro o fuori in Serie A ma con un Eriksen in piÃ¹ – CdS

Inter-Sampdoria da dentro o fuori in Serie A ma con un Eriksen in più – CdS

La Serie A riprende dai recuperi della venticinquesima giornata di Serie A, tra questi anche Inter-Sampdoria di domenica sera. Di seguito la formazione dei nerazzurri secondo il “Corriere dello Sport”, con Antonio Conte che schiera ancora una volta Christian Eriksen sulla trequarti.

ANCORA ERIKSEN – Antonio Conte alza l’asticella e punta al campionato di Serie A, e per farlo dovrà cominciare a ridurre i punti con Juventus e Lazio. Con una vittoria in Inter-Sampdoria, recupero della venticinquesima giornata, andrebbe a -6 dalla vetta, e con un calendario così fitto, nel giro di poche settimana la situazione potrebbe cambiare nettamente. Inter-Sampdoria sarà dunque un match da dentro o fuori in campionato, per questo motivo Antonio Conte si affiderà ancora una volta a Chrisitan Eriksen nella “nuova” posizione di trequartista dietro le due punte, così come già fatto al San Paolo contro il Napoli in Coppa Italia – e si è visto -. Osservato speciale anche Alexis Sanchez, che all’andata segnò un gol prima dell’infortunio che ha poi compromesso la sua stagione: il cileno oggi è un’alternativa valida a Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione secondo il “Corriere dello Sport” (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport.